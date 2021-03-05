ЕС хочет знать, как российская РЛС «Каста-2Е1» попала в Украину

05 марта 2021, 15:38

Евросоюз обеспокоен обнаружением Миссией ОБСЕ на оккупированном Донбассе современной российской РЛС 51У6 «Каста-2Е1», которая используется в ВС РФ.

Об этом говорится в заявлении Европейского союза, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 4 марта, передает Укринформ.

«ЕС с обеспокоенностью принял во внимание тот факт, что 15 февраля впервые СММ зафиксировала радиолокационную станцию 51У6 «Каста-2Е1» вблизи неподконтрольной правительству Бугаевки. Это – высокосовременное вооружение, которое используется Российской Федерацией, и вызывает вопрос то, как оно попало в Украине и почему оно находится в неподконтрольных правительству районах Украины», - говорится в заявлении.

Также в ЕС выразили обеспокоенность по поводу ухудшения ситуации с безопасностью на Донбассе, что привело к потерям среди украинских военных, и призвали Россию повлиять на подконтрольные ей вооруженные формирования.

«Растет число целенаправленных обстрелов и увеличивается применения снайперов, что приводит к новым жертвам среди украинских военнослужащих. Также есть тревожные сообщения об очередных вспышках нарушений режима прекращения огня возле Донецкой фильтрационной станции и других объектов инфраструктуры. Мы обращаемся к обеим сторонам сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня и еще раз призываем Российскую Федерацию использовать свое большое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы обеспечить соблюдение режима прекращения огня», - заявили в ЕС.

Напомним, 15 февраля беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал современный русский РЛС 51У6 «Каста-2Е1» на полигоне вооруженных формирований РФ вблизи Бугаевки на оккупированной Луганщине.

Сообщество InformNapalm обнародовало фото, на котором видно, как российские военнослужащие, которые обслуживают эту станцию РЛС, увидев беспилотник СММ ОБСЕ, спешно пытаются замаскировать технику, накрыв ее брезентом или пленкой с сине-желтыми цветами государственного флага Украины.

В InformNapalm также отметили, что российская мобильная радиолокационная станция дециметрового диапазона 51У6 «Каста-2Е1» предназначена именно для обнаружения воздушных объектов, в том числе, которые летают на сверхмалых высотах. Учитывая, что украинская авиация не используется в зоне проведения ООС, то станцию развернули именно для охоты за БПЛА.