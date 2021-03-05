Місцеві бюджети Луганщини отримали понад 631 млн гривень

05 марта 2021, 16:38

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня- лютого 2021 року до місцевих бюджетів надійшло 631,1 млн гривень.

В порівнянні з аналогічним періодом 2020 року надходження збільшились на 91,1 млн гривень. Важливо, що зростання надходжень досягнуто з усіх бюджетоутворюючих податків.

Зокрема, 439,6 млн грн отримано за рахунок сплати податку на доходи фізичних осіб, що у порівнянні з січнем-лютим минулого року більше на 68,4 млн гривень. Єдиного податку надійшло 97,4 млн грн, що перевищує минулорічний результат на 8,0 млн гривень.

Додаткові кошти, які отримали територіальні громади Луганщини у своє розпорядження, дозволять у фінансовому плані вирішити чимало питань, які стосуються їх соціального та інфраструктурного розвитку.