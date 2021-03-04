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Общественное мнение
Общество
05 марта 2021, 10:57

Рада снова пытается отказаться от сезонного перевода часов

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "Об исчислении времени в Украине", предлагающий отменить сезонный перевод часов каждые полгода.

Если закон примут в целом, то в Украине больше не будет перехода на летнее время, а останется нынешнее зимнее время, или UTC+2 по международной шкале.

Считается, что именно зимнее время является естественным и стандартным для определенной территории.

А на летнее время переходят, чтобы рабочее время максимально приходилось на световой день, это позволяет, как считают, экономить электроэнергию.

В Украине переход на летнее время происходит ежегодно в последнее воскресенье марта, а на зимнее - в последнее воскресенье октября. Осенью переводят стрелку на час назад, а весной - вперед

Когда теперь в последний раз переведут стрелки часов в Украине, пока неизвестно. Похоже, что 28 марта страна еще перейдет на летнее время, а осенью 2021 - вернется уже на постоянное зимнее

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