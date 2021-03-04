Кабмин обещает разобраться с ценами на продукты и топливо

05 марта 2021, 09:40

Правительство будет реагировать на необоснованный рост цен в случае злоупотреблений на рынке пищевых продуктов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, существенного роста цен на продукты пока не отмечается, хотя на некоторые группы товаров наблюдается подорожание в связи с сезонными факторами и объективными экономическими причинами.

На уровне Минэкономики ведется диалог совместно с производителями, торговыми сетями для поиска инструментов, которые позволят избегать возможного дефицита и, как следствие, подорожания продуктовых товаров.

«Если сравнивать цены год к году и месяц к месяцу, в отдельных группах продуктов есть объективные причины, мы их понимаем и знаем, как урегулировать, и в ближайшее время это будет сделано. Минэкономики этим сейчас занимается. В то же время вмешиваться в рынок, устанавливать ограничения на цены правительство не планирует, мы будем стимулировать или поддерживать производителей, чтобы увеличить спрос там, где есть дефицит, который вызывает скачок цен», - сказал Шмыгаль.

Также премьер-министр прокомментировал рост цен на топливо и выразил надежду, что в ближайшее время ситуация на рынке топлива будет урегулирована. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в настоящее время проводит встречи с представителями сетей для выявления причин роста цен на бензин и дизельное топливо. «Если есть какие-то заговоры, если есть какие-то злоупотребления на этом рынке, все контролирующие и проверяющие органы получили протокольное поручение Кабинета Министров», - сообщил Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что правительство находится в диалоге с представителями топливных сетей. Минэкономики совместно с другими органами прорабатывает вопрос о повышении прозрачности рынка топлива в Украине, оптовых поставок и импорта.

Кроме этого, начаты процедуры по проверкам законности функционирования отдельных сетей и станций.