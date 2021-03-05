05 марта 2021, 18:00 Первая европейская страна получила вакцину по программе COVAX Молдова стала первой европейской страной, получившей вакцину от COVID-19 в рамках программы COVAX. Об этом сообщила президент страны Майя Санду. По ее словам, вчера в страну прибыли первые 14 400 доз вакцины. Санду не уточнила, о вакцине какого производителя идет. Санду поблагодарила страны ЕС, США, Великобританию, Канаду и Японию, ВОЗ и ЮНИСЕФ за проявленную солидарность, передает Радио Свобода. 4 марта ВОЗ заявила, что по программе COVAX Молдова получит достаточно доз вакцины, чтобы охватить около 1,7 миллиона человек – примерно половину населения страны. На прошлой неделе Румыния пожертвовала Молдове 21600 доз вакцины AstraZeneca, что позволило одной из беднейших стран Европы начать кампанию вакцинации. В декабре президент Румынии Клаус Йоханниса пообещал Молдове 200 тыс. доз вакцины по квоте, выделенной Европейским союзом. С начала пандемии в Молдове зарегистрировали более 191 тыс. случаев заражения коронавируса и более 4000 умерших. Твитнуть Загрузка... Загрузка...