Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
05 марта 2021, 18:00

Первая европейская страна получила вакцину по программе COVAX

Молдова стала первой европейской страной, получившей вакцину от COVID-19 в рамках программы COVAX. Об этом сообщила президент страны Майя Санду.

По ее словам, вчера в страну прибыли первые 14 400 доз вакцины. Санду не уточнила, о вакцине какого производителя идет.

Санду поблагодарила страны ЕС, США, Великобританию, Канаду и Японию, ВОЗ и ЮНИСЕФ за проявленную солидарность, передает Радио Свобода.

4 марта ВОЗ заявила, что по программе COVAX Молдова получит достаточно доз вакцины, чтобы охватить около 1,7 миллиона человек – примерно половину населения страны.

На прошлой неделе Румыния пожертвовала Молдове 21600 доз вакцины AstraZeneca, что позволило одной из беднейших стран Европы начать кампанию вакцинации.

В декабре президент Румынии Клаус Йоханниса пообещал Молдове 200 тыс. доз вакцины по квоте, выделенной Европейским союзом. С начала пандемии в Молдове зарегистрировали более 191 тыс. случаев заражения коронавируса и более 4000 умерших.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: