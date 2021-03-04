Врачи сообщили о новом побочном эффекте после прививки Moderna

05 марта 2021, 11:00

Использование вакцины от коронавируса компании Moderna может вызывать кожные воспаления и высыпания. Такой эффект может наступить более чем через десять дней после первой прививки.

Об этом говорится в сообщении медиков, опубликованном в New England Journal of Medicine.

На подобную реакцию пожаловались 12 пациентов. Но медики заставили этих людей сделать вторую дозу вакцини.

"Мы сообщаем о серии из 12 пациентов с подобными реакциями, все из которых появляются рядом с местом инъекции уже после полного рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией", - говорится в письме коллектива американских врачей.

После второй прививки только у трех человек появились кожные воспаления той же интенсивности. Еще у троих реакция была более мягкой, еще у шести человек не было побочных эффектов.

Вакциной Moderna прививают в США и Европе.