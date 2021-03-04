Зеленский ввел в действие решение снбо о выявлении украинцев с двойным гражданством

05 марта 2021, 11:38

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 85/2021, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об установлении двойного гражданства украинцев, передает пресс-служба главы государства.

Решение СНБО «О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства» было принято 26 февраля 2021 года.

Согласно этому решению СНБО, Кабинет министров совместно с Центральной избирательной комиссией и Службой безопасности Украины должны в двухмесячный срок провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством.

«В частности, необходимо установить наличие или отсутствие правовой определенности запрета гражданам Украины, которые имеют гражданство (или подданство) иностранного государства, занимать определенные государственные и политические должности либо выполнять функции государства или местного самоуправления», – уточняют в Офисе президента.

По результатам такого анализа правительство должно в шестимесячный срок вынести на рассмотрение Верховной Рады проекты законов, которые запретят украинцам с двойным гражданством занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления, претендовать на занятие руководящих должностей на стратегических объектах государственной собственности; иметь допуск к государственной тайне; быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах; быть членом политической партии.

Также правительству поручается разработать и представить на рассмотрение парламента порядок подтверждения отказа и выхода из гражданства (подданства) иностранного государства для граждан Украины, которые претендуют на вышеупомянутые позиции.

Кроме того, должен быть предусмотрен порядок представления гражданами Украины деклараций о получении иностранного гражданства. «Для жителей временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма этот порядок будет вводиться в действие только после восстановления территориальной целостности Украины», – добавили в ОП.

За представление недостоверных сведений в декларациях об отсутствии иностранного гражданства будет устанавливаться ответственность.

Согласно решению СНБО, правительство должно начать переговоры по заключению двусторонних соглашений с заинтересованными государствами, кроме государства-агрессора, направленных на урегулирование проблемных вопросов, связанных с двойным (множественным) гражданством.