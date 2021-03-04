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Общественное мнение
Власть / Региональные
05 марта 2021, 12:00

Боевики девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

За прошедшие сутки, 4 марта, на Донбассе было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Об этом сообщает штаб операции Объеденных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь в направлении позиций украинских защитников, применив 120 мм миномет.

Вблизи Авдеевки, российско-оккупационные войска вели неприцельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Песков еще и из крупнокалиберных пулеметов. Из ручного противотанкового гранатомета противник совершил несколько прицельных выстрелов в сторону позиций ВСУ возле Павлополя.

Возле Талаковки оккупанты прицельным огнем из станковых противотанковых гранатометов обстреляли украинские позиции.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

По состоянию на 7 часов утра 5 марта, в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.

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