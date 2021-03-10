Юлия Свириденко: Украина и США должны работать вместе для защиты демократии и свободы

10 марта 2021, 15:02

Украина глубоко заинтересована в развитии торгово-инвестиционного сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. Об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко во время онлайн-дискуссии с американскими и европейскими политиками и экспертами, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.

«Мы хотели бы и дальше развивать сотрудничество в области сельского хозяйства, ядерной и возобновляемой энергетики, а также в аэрокосмическом секторе. Мы стремимся резко увеличить объем двусторонней торговли и привлечь в Украину американских инвесторов и технологии», – отметила Юлия Свириденко.

По ее словам, для Украины чрезвычайно важно, чтобы США присоединились к переговорному процессу по Донбассу в Нормандском и Минском форматах, чтобы сделать их максимально эффективными. При этом, подчеркнула заместитель руководителя Офиса Президента, Соединенные Штаты, Евросоюз и Украина должны координировать свои действия.

«Мы должны работать вместе для защиты демократии и свободы и противостояния авторитарному режиму. Мы высоко ценим ваше участие в борьбе с режимами, которые нарушают международное право», – сказала Юлия Свириденко.

Она отметила, что украинской стороне также важно получить четкий сигнал от Соединенных Штатов относительно членства Украины в НАТО.

«Мы стремимся усилить военное сотрудничество между США и Украиной для дальнейшего увеличения стоимости любой новой военной агрессии. Мы должны противостоять всем аспектам гибридной войны вместе. Сюда входят киберугрозы, противодействие информационным атакам и системной пропаганде», – отметила заместитель руководителя Офиса Президента Украины.

Юлия Свириденко также подчеркнула, что наше государство было бы благодарно, если бы Соединенные Штаты рассмотрели возможность введения нового всеобъемлющего режима санкций до окончания войны в Украине. По ее словам, эти санкции должны действовать до тех пор, пока Восточная Украина и Крым не вернутся полностью под украинский контроль.

Заместитель руководителя Офиса Президента отметила, что Украина ценит сильную двухпартийную позицию американских властей относительно «Северного потока – 2».

«Этот проект остается важной угрозой национальной безопасности Украины. И когда мы обсуждаем ожидания от новой администрации США, остановка этого трубопровода является для нас абсолютно критической. Проект может серьезно навредить украинской экономике и поставить под угрозу энергетическую безопасность в Европе. Мы высоко ценим решительную оппозицию США этому российскому геополитическому энергетическому проекту», – сказала Юлия Свириденко.

В дискуссии приняли участие первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, член Палаты представителей от Демократической партии США и сопредседатель Украинского кокуса в Конгрессе Марси Каптур, член Палаты представителей от Республиканской партии США Брайан Фицпатрик, президент и генеральный директор Американско-российского фонда Селеста Валландер, посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст. Модерировал дискуссию бывший Премьер-министр и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.