НКРЭКУ отказалась повышать тариф на передачу электроэнергии

10 марта 2021, 17:40

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), постановила не повышать с 1 апреля тариф на передачу электроэнергии для НЭК «Укрэнерго». Соответствующее решение НКРЭКУ приняла на заседании 10 марта, передает LIGA.net.

«Сегодня мы пришли к выводу и решению: мы оставляем тариф на действующем уровне, то есть 293,93 грн/МВт*ч», – заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Решение оставить тариф без изменений принято с учетом уменьшения производства энергии возобновляемыми источниками.

В НКРЭКУ также призвали поддержать включение в госбюджет-2021 финансирование 20% расходов на покупку «зеленой» электроэнергии. Тарасюк добавил, что с III квартала тариф не удастся оставить на действующем уровне, если решение о 20% расходов не будет поддержано.