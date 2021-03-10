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Общественное мнение
Общество / Региональные
10 марта 2021, 18:00

В Луганской области за сутки подтвердили 74 новых случая COVID-19

74 новых случая COVID-19 лабораторно подтверждены в области за прошедшие сутки, передает пресс-служба Луганской обладминистрации.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 15 тысяч 320 человек. Из них выздоровели - 14194 (74 за последние сутки), лечатся - 647 (181 - стационарно, 466 - амбулаторно).

Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 17,7 (при пороговом 60).

В результате осложнений, вызванных коронавируса, умер 56-летний мужчина из Старобельского района. Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 479 человек.

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