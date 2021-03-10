В Гидрометцентре рассказали о влиянии сильных морозов на урожай

10 марта 2021, 11:02

Февральские морозы, иногда достигавшие 25-29 градусов в некоторых областях Украины, повредили плодовые деревья и виноград, но не коснулись озимых зерновых, сообщили в Укргидрометцентре.

В течение февраля зимующие культуры в Украине находились в состоянии зимнего покоя. Зимовка проходила удовлетворительно. Минимальная температура почвы на глубине залегания узла кущения озимых культур (3 см) на большинстве площадей снижалась до минус 2-8 ° С, что значительно выше критической температуры вымерзания.

Лишь в восточных, Одесской, Херсонской, Киевской, Житомирской и Ривненской областях минимальная температура почвы на глубине 3 см кратковременно снижалась до минус 9-12 ° С, что близко к критической температуре вымерзания озимого ячменя и рапса.

По зимнему определению запасов влаги (образцы почвы отобраны из полей 8 февраля 2021) в метровом слое почвы содержалось от 122 до 180 мм продуктивной влаги, в западных, Житомирской, северо-западных районах Винницкой и северных районах Черниговской и Сумской областей - от 190 до 270 мм продуктивной влаги, что близко и больше средних многолетних показателей. В отдельных районах Одесской, Запорожской и Херсонской областей влагозапасы метрового слоя почвы составляли от 90 до 120 мм продуктивной влаги, меньше средних многолетних.

По обобщением результатов отращивания монолитов зимующих культур (образцы от 25.01.2021 г..) на посевах в отдельных районах Донецкой, Луганской, Сумской, Харьковской и Ривненской областей обнаружена изреженность посевов озимой пшеницы до 10% погибших растений, в пределах естественной изреженности. Изреженность от 11 до 20% отмечена в Луганской и Харьковской областях. В основном это слаборазвитые с осени растения, которые вошли в зиму в фазах прорастания зерна и всходов. Существенной изреженности озимой ржи, озимого ячменя, озимого рапса и многолетних трав не обнаружено.

По результатам отращивания веток плодовых культур после снижения минимальной температуры воздуха до минус 20-25 ° С, в Сумской, Черниговской, Черкасской, Николаевской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях - до минус 26-29 ° С, было отмечено повреждение почек плодовых деревьев (абрикоса, сливы, груши, яблони) и винограда.