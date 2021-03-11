В Украине — снова резкий скачок выявленных случаев ковида за сутки

11 марта 2021, 14:40

За минувшие сутки, 10 марта, в Украине выявили 9 084 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 5 330 человек выздоровели, а 262 умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 425 522 заболевших ковидом. Из них 1 210 246 человек выздоровели, а 27 685 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.

Вчера провели 106 464 тестирований на коронавирус.

Днем ранее сообщалось о 6 377 новых заболевших.

В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.