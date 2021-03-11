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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
11 марта 2021, 16:02

В ООН сообщили, сколько их рекомендаций выполнили Украина, «Л-ДНР» и Россия

В Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине рассказали, сколько их рекомендаций выполнили Украина, группировки «Л-ДНР» и Россия.

Так, правительство Украины полностью выполнило 12% рекомендаций миссии, 57% частично. В тоже время 31% остается невыполненным.

Вместе с тем, группировки «ЛНР» и «ДНР» полностью выполнили всего 3% рекомендаций и частично выполнили 19%. 78% остаются невыполненными.

Россия в Крыму не выполнила ни одного из рекомендаций организации, и частично выполнила 3%. 97% рекомендаций остаются невыполненными

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