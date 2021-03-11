Экс-регионал стал и.о. директора Национального института рака

11 марта 2021, 10:40

Бывший депутат от Партии регионов и ВО «Батькивщина» Андрей Шипко назначен на должность исполняющего обязанности директора Национального института рака.

Об этом сообщается в Facebook Института.

«Я работаю в институте с июля 2020 года первым заместителем, сегодня переведен на должность исполняющего обязанности директора. Будем продолжать плодотворно работать на благо института и наших пациентов», - сказал он во время ученого совета.

Шипко назначили на должность согласно приказу Минздрава No.11-О от 05.03.2021.

Два созыва он был народным депутатом, пройдя в Раду по спискам Партии регионов.

Шипко был заместителем Юрия Вилкула (отец бывшего вице-премьер-министра Вилкула) в Днепропетровском областном совете.

Как пишет Украинская правда, в декларации Шипко, который последние 15 лет работает исключительно на государственных должностях, есть роскошные дома, квартиры, много недвижимого имущества и элитных авто. Это не помешало депутату получать возмещение от государства на аренду жилья в Киеве и сэкономить более миллиона долларов в наличных.

Бывший нардеп является фигурантом коррупционных расследований, а также ярым сторонником православной церкви Московского патриархата, которому за его председательства в Днепропетровском облсовете отдали помещение Дома органной музыки, несмотря на протесты жителей города.

Журналисты сфотографировали смс-переписку Шипко в помещении Верховной Рады, где он, не имея никаких на это полномочий, писал, что он «куратор медицины».