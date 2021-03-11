На Донбассе из-за обстрелов боевиков погиб военный

11 марта 2021, 11:40

В среду, 10 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Старогнатовка, сообщило Командование оперативно-тактической группировки «Восток».

Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил тяжелое ранение. Воину оперативно была оказана медицинская помощь но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось.

Командование и личный состав оперативно-тактической группировки «Восток» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.