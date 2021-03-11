Одного из экс-руководителей «Первомайскугля» будут судить за присвоение госсредств

11 марта 2021, 13:05

Одного из бывшей руководителей ГП «Первомайскуголь» будут судить за завладение средствами при закупке оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

По данным следствия, в 2017 году директор по материально-технического снабжению совместно с начальником одного из подразделений предприятия организовали схему вывода бюджетных средств через процедуру госзакупки.

«Должностные лица умышленно избежали проведения тендерной процедуры и приобрели необходимое оборудование и материалы для обновления горно-шахтного оборудования по значительно завышенной цене у предприятия-посредника. На счет фиктивной фирмы-транзитера избыточно оплачено почти 107 тысяч гривен, чем нанесен материальный ущерб госпредприятию», — говорится в сообщении.

Сейчас обвиняемый находится в международном розыске. Обвинительный акт в отношении его сообщника находится на рассмотрении в суде.

Санкция ч. 3 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц) предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года.