Данилов: мы должны поставить точку в вопросе контрабанды сигарет из ОРДЛО

12 марта 2021, 09:00

На сегодняшнем заседании СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) рассматривалась контрабанда сигарет с оккупированного Донбасса. Украинская власть должна поставить точку в этом вопросе.

Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, власти усилят борьбу с организованной преступностью, которая контролирует незаконные поставки контрафактных сигарет с оккупированных территорий Доецкой и Луганской областей.

"На следующем заседании соответствующие службы будут делать доклад. Речь идет о том, что мы должны поставить точку в сложном вопросе. Есть три табачные фабрики, которые находятся на оккупированных территориях... производят подакцизные товары, которые в обход всех возможных границ попадают на территорию Украину. Мы должны прекратить это", - добавил Данилов.