12 марта 2021, 15:34 На трассе Новоайдар – Счастье сгорел автомобиль экстренной медпомощи Автомобиль экстренной медицинской помощи загорелся в движении 10 марта на трассе Новоайдар – Счастье, передает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным происшествиям в Луганской области. На момент прибытия на место происшествия бойцов 25 Государственной пожарно-спасательной части, водитель, фельдшер и двое больных граждан находились на безопасном расстоянии от горящей машины. Пожар локализован в 18:49 и ликвидирован в 19:01. Травмированных и погибших не обнаружено. К ликвидации привлекались 8 пожарных на 2 единицы техники. Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты. Твитнуть Загрузка... Загрузка...