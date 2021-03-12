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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
12 марта 2021, 15:34

На трассе Новоайдар – Счастье сгорел автомобиль экстренной медпомощи

Автомобиль экстренной медицинской помощи загорелся в движении 10 марта на трассе Новоайдар – Счастье, передает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным происшествиям в Луганской области.

На момент прибытия на место происшествия бойцов 25 Государственной пожарно-спасательной части, водитель, фельдшер и двое больных граждан находились на безопасном расстоянии от горящей машины.

Пожар локализован в 18:49 и ликвидирован в 19:01. Травмированных и погибших не обнаружено. К ликвидации привлекались 8 пожарных на 2 единицы техники. Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты.

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