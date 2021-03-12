Глава «ДНР» снова отверг возможность объединения с «ЛНР»

12 марта 2021, 16:00

Группировки «ДНР» и «ЛНР» не могут объединиться в единое формирование из-за Минских соглашений.

Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин в интервью российской газете «Аргументы и факты».

«А на Минской площадке мы слышны. Это наш голос. Кстати, по этой причине мы и с Луганском не можем объединиться. Так сложилось, что по Минским соглашениям ДНР и ЛНР проходят отдельно», — подчеркнул он.

Пушилин повторил свой тезис о невозможности объединения с «ЛНР», который он озвучил в мае 2020 года.

Отметим, что в Минских соглашениях нет терминов «ДНР» и «ЛНР» при этом есть формулировка «представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы».

Именно к ним себя причисляют члены группировок «ДНР» и «ЛНР», а также Россия, которая поддерживает их и приглашает на заседания ТКГ.

Украинская сторона и западные страны неоднократно указывали, что эти люди подконтрольны России и даже получили российские паспорта. Сама РФ отказывается признавать себя стороной конфликта на Донбассе, навязывая Киеву диалог с членами «Л-ДНР». Власти Украины на это не согласны.

В ОБСЕ, которая является модератором переговоров в ТКГ, объяснили участие членов «Л-ДНР» «инклюзивностью формата».