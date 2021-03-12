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Общественное мнение
Общество
12 марта 2021, 13:19

В Киеве сегодня будет короткий рабочий день из-за снега и проблем с транспортом

Сегодня в Киеве ожидается резкое ухудшение погодных условий - сильный ветер, понижение температуры, возможен снегопад. Мэр столицы обратился к руководителям предприятий с просьбой объявить короткий рабочий день.

Об этом Кличко написал в своем Telegram-канале.

"Я обращаюсь к руководителям предприятий и организаций. По возможности, сделайте для сотрудников сегодня короткий рабочий день", - подчеркнул он.

Как отметил Кличко, это необходимо, чтобы на дорогах не было больших заторов и чтобы развести во времени нагрузку на общественный транспорт столицы, в работе которого могут быть перебои из-за непогоды.

Мэр также попросил тех киевлян, которым нет острой нужды ехать в город, остаться дома.

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