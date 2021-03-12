12 марта 2021, 12:40

Киберполиция за последние месяцы задержала двух кураторов "групп смерти". Двое подростков находятся на принудительном лечении.

Об этом в эфире "Право на владу" рассказал главный инспектор Департамента киберполиции Национальной полиции Роман Сочка.

Одну девушку задержали в конце 2020 года в Киеве, другую уже 2021 в Кривом Роге Днепропетровской области.

"Что касается кураторов, я хотел бы отметить, что Департамент киберполиции задержал двух таких кураторов - лиц, которые называли себя кураторами. Что самое страшное, ими оказались несовершеннолетние. Дети 13-ти и 15-ти лет. Это дети, которые не утвердились в жизни, не имеют авторитета среди близких, друзей, не имеют внимания от своих родителей", - рассказал Сочка.

Сочка добавил, что из-за именно этих задержанных кураторов ни один ребенок не совершил самоубийства.

"Что касается последней задачи, то при документировании противоправной деятельности таких групп, таких кураторов Департаментом киберполиции не зафиксировано ни одного суицидального случая вследствие пребывания детей в так называемых "группах смерти", - добавил он.

Первые "группы смерти" появились в социальных сетях несколько лет назад. После перерыва вновь стали популярными среди подростков во время всемирного карантина. Только в марте 2021 года украинские киберполицейские обнаружили десятки электронных адресов таких групп и заблокировали их работу.

Администраторы распространяют информацию о "безопасных и безболезненных" способах суицида, призывают и подстрекают молодежь к нанесению себе повреждений. Чтобы избежать трагедии, говорят педагоги и правоохранители, проводят специальные уроки безопасности в школах.

Добавим, Верховной раде рекомендуют запретить в Украине продажу лекарственных средств несовершеннолетним гражданам. Такую рекомендацию дал комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.