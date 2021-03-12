На Херсонщине нашли задушенной 7-летнюю девочку

12 марта 2021, 13:00

Сегодня, 11 марта, в селе Счастливое Херсонской области было найдено тело 7-летней девочки, которую разыскивали 4 суток, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщил начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин, сегодня во время повторного осмотра территории населенного пункта в недостроенной нежилой постройке нашли труп пропавшей 7-летней девочки, поиски которой продолжались четвертые сутки.

При визуальном осмотре на теле ребенка обнаружены видимые телесные повреждения. Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушение.

Сейчас уголовное производство, открытое ранее по факту исчезновения Марии Борисовой, переквалифицировано на п. 2 ч. 2 ст.115 Уголовного кодекса Украины, а именно - умышленное убийство малолетнего ребенка. Сейчас принимаются все необходимые следственные и розыскные мероприятия для установления подозреваемого и обстоятельств смерти девочки. Расследование находится на контроле руководства Национальной полиции Украины и областного главка полиции.