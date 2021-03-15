15 марта 2021, 09:00 Дубинского сняли с должности главы Киевской областной организации Слуги народа Партия «Слуга народа» 14 марта во время внеочередной конференции Киевской областной организации партии принял решение о снятии народного депутата Александра Дубинский с должности председателя. Об этом сообщается на сайте СН. Председателем областного звена вместо Дубинский стал нардеп Андрей Мотовиловець. Также в связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, организацией рассматривается вопрос об исключении Александра Дубинского из членов партии. Твитнуть Загрузка... Загрузка...