Дубинского сняли с должности главы Киевской областной организации Слуги народа

Партия «Слуга народа» 14 марта во время внеочередной конференции Киевской областной организации партии принял решение о снятии народного депутата Александра Дубинский с должности председателя.
Об этом сообщается на сайте СН.
Председателем областного звена вместо Дубинский стал нардеп Андрей Мотовиловець.
Также в связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, организацией рассматривается вопрос об исключении Александра Дубинского из членов партии.