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Общественное мнение
Политика
15 марта 2021, 09:00

Дубинского сняли с должности главы Киевской областной организации Слуги народа

Партия «Слуга народа» 14 марта во время внеочередной конференции Киевской областной организации партии принял решение о снятии народного депутата Александра Дубинский с должности председателя.

Об этом сообщается на сайте СН.

Председателем областного звена вместо Дубинский стал нардеп Андрей Мотовиловець.

Также в связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, организацией рассматривается вопрос об исключении Александра Дубинского из членов партии.

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