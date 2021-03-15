Минздрав: Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации

15 марта 2021, 14:25

Украина будет выдавать международное свидетельство о вакцинации, действуя в рамках международного законодательства. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает «Коронавирус_инфо».

Он отметил, что международными медико-санитарными правилами четко определены требования к международному свидетельству о вакцинации. Поэтому никаких других «иммунных паспортов» Украина внедрять не будет.

Замминистра подчеркнул, что если определенная страна потребует при пересечении границы международное свидетельство о вакцинации против COVID-19, украинцы будут получать такую ​​бесплатную справку в два клика.

«Но внедрять и требовать справку о прививке против COVID-19 сейчас не стоит. Я полностью разделяю мнение председателя Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге, который публично предостерегает Еврокомиссию от планов ввести документы о вакцинации против COVID-19», - подчеркнул Ляшко.