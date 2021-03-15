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Общественное мнение
Общество / Региональные
15 марта 2021, 14:49

На Луганщине за сутки выявили 19 случаев коронавируса

За минувшие сутки, в Луганской области лабораторно подтверждено 19 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Восемь новых случаев заболевания выявили в Лисичанске, семь в Новоайдарском районе, по два в Кормянском районе и Рубежном.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 15 635 случаях. Из них выздоровели — 14333, на лечении 813 пациентов. Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерли 489 человек.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 23,4 (при пороговом 60).

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