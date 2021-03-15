Путин не поедет в Крым на годовщину аннексии

Президент России Владимир Путин в этом году не поедет в Крым 18 марта по случаю годовщины аннексии.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в этот день Путин проведет совещание по социально-экономическому развитию Крыма в режиме видеосвязи.
Также Путин по телемосту пообщается с представителями общественности полуострова.
После начала пандемии коронавируса президент России до минимума свел количество своих встреч и поездок, предпочитая находится в резиденции Ново-Огарево под Москвой.
В прошлом году Путин посетил Крым 18 марта, несмотря на начавшуюся пандемию. Украинские власти осуждают каждый визит президента России на аннексированный полуостров.