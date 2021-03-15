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Общественное мнение
Политика
15 марта 2021, 18:00

Путин не поедет в Крым на годовщину аннексии

Президент России Владимир Путин в этом году не поедет в Крым 18 марта по случаю годовщины аннексии.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в этот день Путин проведет совещание по социально-экономическому развитию Крыма в режиме видеосвязи.

Также Путин по телемосту пообщается с представителями общественности полуострова.

После начала пандемии коронавируса президент России до минимума свел количество своих встреч и поездок, предпочитая находится в резиденции Ново-Огарево под Москвой.

В прошлом году Путин посетил Крым 18 марта, несмотря на начавшуюся пандемию. Украинские власти осуждают каждый визит президента России на аннексированный полуостров.

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