Путин не поедет в Крым на годовщину аннексии

15 марта 2021, 18:00

Президент России Владимир Путин в этом году не поедет в Крым 18 марта по случаю годовщины аннексии.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в этот день Путин проведет совещание по социально-экономическому развитию Крыма в режиме видеосвязи.

Также Путин по телемосту пообщается с представителями общественности полуострова.

После начала пандемии коронавируса президент России до минимума свел количество своих встреч и поездок, предпочитая находится в резиденции Ново-Огарево под Москвой.

В прошлом году Путин посетил Крым 18 марта, несмотря на начавшуюся пандемию. Украинские власти осуждают каждый визит президента России на аннексированный полуостров.