На Луганщині поліцейські затримали двох підозрюваних у вчиненні тяжкого злочину

15 марта 2021, 17:36

Правоохоронці встановили особи двох чоловіків, які обґрунтовано підозрюються у вимаганні. Обох затримано в порядку ст. 208 КПК України.

13 березня, близько 5 години ранку до поліції звернулася мешканка м. Рубіжне з повідомленням, що її брату невідомі громадяни заподіяли тілесні ушкодження.

Співробітники слідчо-оперативної групи встановили, що 47-річний потерпілий, водій автомобіля служби таксі, 13 березня близько першої години ночі прибув на виклик у м. Рубіжне. Двоє пасажирів завдали водію тілесних ушкоджень, забрали барсетку з грошовими коштами у розмірі 5 тис грн та вимагали від нього ще 2 тис грн нібито за якийсь борг. Після цього змусили потерпілого відвезти їх у с. Олексіївка Щастинського району. Прибувши за місцем призначення, злочинці пішли у невідомому напрямку.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами, поліцейські встановили причетність до скоєння злочину двох місцевих мешканців 19-ти та 35-ти років. Враховуючи зухвалість злочину, за процесуального керівництва прокуратури, прийнято рішення про затримання останніх та поміщення до ізолятору тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 189 КК України "Вимагання". Обом затриманим оголошено про підозру у скоєнні злочину, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Луганської області