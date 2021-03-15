На Луганщині з початку року видали близько тисячі нових водійських посвідчень

15 марта 2021, 15:02

Протягом двох зимових місяців 704 особи отримали в сервісних центрах МВС Луганщини свої перші посвідчення водія строк дії яких 2 роки.

В цілому, за січень та лютий 2021 року територіальними сервісними центрами МВС області видано 1860 посвідчень водія. На сайті регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Луганській області є можливість переглянути зручну онлайн-інструкцію під назвою:

«Як отримати посвідчення водія вперше?» за посиланням https://hsc.gov.ua/prava/

На сайті Головного сервісного центру МВС працює розділ «Автошколи», де можна знайти повний перелік акредитованих навчальних закладів, які мають право навчати майбутніх водіїв та відповідають усім стандартам і вимогам законодавства. У переліку вказані контакти, категорії за якими готують та адреси класів автошкіл.

А також, тут є можливість підготуватися до теоретичної частини іспиту з ПДР завдяки безкоштовному онлайн-тренажеру. Також на сайті можна завантажити повний перелік питань з Правил дорожнього руху із варіантами відповідей та переглянути маршрути для перевірки навичок керування транспортними засобами.

Прес-служба сервісного центру ГСЦ МВС в Луганській області