Министр развития громад с рабочей поездкой находится в Луганской области

15 марта 2021, 15:35

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев сегодня находится в Луганской области с рабочей поездкой.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В 2020 году Луганщина признана одной из лучших в реализации и качестве выполнения работ в рамках Программы «Большая стройка»: из 21 объекта полностью восстановлено 20.

Первым объектом, который в рамках поездки посетил Чернышев, стал Луганский областной лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус имени героев Молодой гвардии» в Кременной.

В 2020 году стадион был реконструирован в рамках «Большого строительства». В частности, обустроены футбольное поле с искусственным покрытием и беговая дорожка. Общая сметная стоимость проекта составила 27 миллионов гривен