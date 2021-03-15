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Общественное мнение
Общество / Региональные
15 марта 2021, 12:00

Боевики блокируют работу 5 КПВВ на Донбассе

Российские наемники на Донбассе продолжают блокировать работу контрольных пунктов въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

«Российско-оккупационные войска оставляют полностью заблокированными дорожные коридоры через контрольные пункты въезда-выезда «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка», - говорится в сообщении.

По информации МВД, на линии разграничения ежедневно с 8.00 до 16.00 работают все КПВВ, но фактический пропуск осуществлялся только в двух из них.

Движение дорожным коридором до контрольного пункта «Новотроицкое» оккупанты открывают только дважды в неделю. Ежедневно пропускные операции осуществлялись только в КПВВ «Станица Луганская».

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