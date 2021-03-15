Минсоцполитики хочет отвязать размер пенсии от прожиточного минимума

15 марта 2021, 13:01

Министерство социальной политики считает, что для увеличения прожиточного минимума и размера минимальной пенсии, необходимо исключить социальные выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, сообщила Министр социальной политики Марина Лазебная, передает LIGA.net.

Прожиточный минимум включает в себя 150 социальный выплат – штрафы, сборы, надбавки, повышение и прочее. По словам Лазебной, "отвязка" социальных выплат увеличит размер минимальной пенсии, для неработающих граждан возрастом 70 лет с полным стажем 30-35 лет, до 3 500 гривен.

По мнению министра, в расчет прожиточного минимума необходимо включать: пенсию, минимальную заработную плату, пособие по инвалидности, помощь детям-сиротам, прочее. Согласно просчетам Минсоцполитики, средний размер прожиточного минимума должен составлять 4 500 гривен. Сегодня уровень прожиточного минимума – 2 198 гривен.

Лазебная сообщила, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект 5045, регулирующий систему расчета нового размера прожиточного минимума и социальных выплат. Минсоцполитики ожидает, что закон примут в ближайшее время.