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Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Происшествия
15 марта 2021, 14:02

В Молдове могут ввести чрезвычайное положение на две недели из-за ситуации с COVID

Президент Молдовы Майя Санду рекомендовала правительству ввести на две недели режим чрезвычайного положения. Это связано с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Об этом сообщает Newsmaker.md.

Она отметила, что в дальнейшем прогнозируется продолжение увеличение прироста новых случаев заражения. Из-за чего следует предпринять ряд мер, связанных с ограничениями и ускорением вакцинации.

"В связи с ухудшающейся ситуацией и плохими прогнозами мы решили, что необходимы более строгие меры. Речь идет о безопасности и интересах государства. На заседании мы выслушали жесткие замечания специалистов в области здравоохранения: потери сравнимы с ежедневным крушением самолета с нашими гражданами. Поэтому пора перестать прятать голову в песок", — сказала Санду.

В Молдове с начала февраля наблюдается рост случаев заражения коронавирусом. К примеру, с показателя в 683 случая 28 января до 1896 случаев 11 марта.

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