Главный санврач Украины Ляшко заболел коронавирусом

16 марта 2021, 09:00

Замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко сообщил, что заболел коронавирусом и находится на больничном. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением», — написал он.

Ляшко подчеркнул, что был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому «зрада» отменяется.

«Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе! Отдельно хочу отметить, что все вакцины против COVID-19, в первую очередь разработаны и протестированы на облегчение течения болезни без осложнений для здоровья», — подчеркнул он.

По словам Ляшко, он будет находиться на больничном до отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования; отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты сбора материала (при положительном результате на COVID-19 методом ПЦР) без лабораторного обследования; отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания, при условии получения одного отрицательного результата тестирования методом ПЦР.