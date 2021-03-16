Минэнерго разблокировало выплату зарплат шахтерам

16 марта 2021, 16:00

Руководство Министерства энергетики подписало ряд приказов, обеспечивающих финансирование работы энергосектора из государственного бюджета Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго

По данным пресс-службы, подписаны приказы об утверждении паспортов бюджетных программ, обеспечивающие:

• выплаты зарплат шахтерам (более 3 млрд грн на 2021 год, включительно с финансированием работ на шахте 10 Нововолынская);

• финансирование шахт, которые находятся в состоянии ликвидации, а также шахты "Надежда" (более 1 млрд грн);

• финансирование горноспасательных мероприятий на угледобывающих предприятиях (340 млн грн);

• физическая защита ядерных установок и ядерных материалов (42 млн грн);

• финансирование государственной программы "теплых" кредитов (150 млн грн).

Как отметили в пресс-службе, разблокирование стало возможным благодаря закону, который наделил исполняющих обязанности министра возможностью полноценно реализовывать функции министра, в том числе и в вопросах финансирования.

Напомним, что до принятия этого закона действовал ряд ограничений для исполняющего обязанности министра. В частности, не было полномочий подписывать бюджетные программы. Это, в свою очередь, блокировало финансирование зарплат и других мероприятий в отрасли за счет госбюджета.