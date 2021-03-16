16 марта 2021, 08:36 В Украине – 9642 новых случая COVID-19 В Украине по состоянию на 16 марта 2021 года зафиксировано 9642 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. За прошедшие сутки госпитализированы 2005 человек; летальных случаев - 264; 6202 человека выздоровели. За сутки провели 76 509 (в том числе методом ПЦР - 38738, методом ИФА - 18275, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19496) тестирований. За все время пандемии в Украине заболели 1477190 человек; 1232209 выздоровели; летальных случаев - 28697; проведено ПЦР-тестов - 7416142. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1065), Киеве (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях. Твитнуть Загрузка... Загрузка...