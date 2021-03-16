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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество
16 марта 2021, 08:36

В Украине – 9642 новых случая COVID-19

В Украине по состоянию на 16 марта 2021 года зафиксировано 9642 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За прошедшие сутки госпитализированы 2005 человек; летальных случаев - 264; 6202 человека выздоровели.

За сутки провели 76 509 (в том числе методом ПЦР - 38738, методом ИФА - 18275, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19496) тестирований.

За все время пандемии в Украине заболели 1477190 человек; 1232209 выздоровели; летальных случаев - 28697; проведено ПЦР-тестов - 7416142.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1065), Киеве (999), Винницкой (924), Одесской (728) и Харьковской (596) областях.

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