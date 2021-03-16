У січні – лютому податкові органи Луганщини взяли на облік понад півтисячі платників податків

16 марта 2021, 16:37

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що станом на 1 березня 2021 року на обліку у податкових органах ДПС області перебувають 110 тис. 33 платника.

Із них 40 тис. 903 юридичні особи та 69 тис. 130 - фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

У відомстві зазначили, протягом січня – лютого 2021 року взято на облік 549 платників податків. Серед них 93 юридичні особи та 456 фізичних осіб – підприємців.

Кількість фізичних осіб Луганської області, які зареєстровані в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків станом на 01.03.2021 складає 2 млн 201 тис. 97. Протягом січня-лютого поточного року в ньому зареєстровано 2153 фізичні особи, у тому числі 33 іноземних громадян.

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