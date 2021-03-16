Минздрав о вакцинации от Ковида: побочные эффекты проявляются у менее чем 1% привитых

16 марта 2021, 09:49

В Министерстве здравоохранения сообщили, что после вакцинации от коронавируса побочные эффекты проявляются только в 0,8% случаев, а тяжелых случаев не зафиксировано вовсе.

Такие данные были озвучены на традиционном селекторном совещание по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции, передает пресс-служба президента.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов проинформировал, что Европейское агентство по лекарственным средствам уже официально заявило, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риска образования тромбов.

«Нужно объяснять людям, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Так что шансы на заражение все равно остаются. И только после второй дозы создается полная защита от этой опасности. Поэтому мы не должны забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация уже идет», – отметил президент Владимир Зеленский.

На сегодняшний день в Украине было сделано 53 155 прививки от ковида. Речь идет о получении первой дозы препарата.