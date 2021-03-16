Мутации коронавируса подтверждены в ряде областей Украины, в том числе на Луганщине

16 марта 2021, 15:57

В Украине подверждена циркуляция британского штамма коронавируса в ряде регионов.

Об этом по итогам полученных из Германии результатов исследований сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

15 марта 2021 года вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья получила результаты секвенирования 152 образцов из 200 отправленных на исследование в лабораторию на базе немецкой клиники «Шарите».

«На территориях Винницкой (4 образца) и Закарпатской (2 образца) областей – выявлена циркуляция мутировавших штаммов, имеющих британское происхождение. Это штаммы генетической линии B.1.1.7, мутации N501Y V1 и del HV69 / 70.

Кроме того, определены изменения (del HV69 / 70 в Spike-protein) в двух образцах из Львовской и Луганской областей», – говорится в сообщении.

Как отмечается, согласно ранее полученным результатам иследований клиники «Шарите» в Украине была обнаружена циркуляция 18 мутировавших штаммов, которые происходят из стран Европы (Италия, Дания, Бельгия и др.), Азии, Великобритании и Австралии.

«Циркуляция мутировавших штаммов, имеющих южно-африканское (В1.351) или бразильское (В1.1.28.1) происхождение – не обнаружена», – уточнили в Центре общественного здоровья.