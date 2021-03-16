Спикер украинской делегации в ТКГ Арестович послал матом читателя его страницы в соцсети

16 марта 2021, 17:40

Спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович ответил матом пользователю на просьбу перевести свой пост на украинский язык.

Так, Арестовач написал в Facebook о том, как делегация «удерживает террориста разговорами, пока спецназ подбирается, чтобы успокоить его надолго».

«Двое суток очередных заседаний ТКГ. Хотите понять, чем мы тут занимаемся? Украинская делегация в ТКГ - это как переговорщик, который удерживает террориста разговорами, пока спецназ подбирается, чтобы успокоить его надолго. А иногда переговорщикам удается договориться и без спецназа. По крайней мере, по частным вопросам. И если мы добыли хотя бы одного заложника, договорились пронести еду, оказать медицинскую помощь - значит, уже говорили не зря», - написал он.

Один из пользователей соцсети попросил Арестовича написать этот же пост по-украински, поскольку он является представителем украинской делегации.

«Пане, це ж саме українською, ви ж стверджуєте, що знаходитесь у складі української делегації», – написал пользователь Виктор Иванов. На это Арестович ответил: «Пошел на х#й. Так понятнее?»