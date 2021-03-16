В Украине появился новый лоукост-авиаперевозчик

16 марта 2021, 13:00

Госавиаслужба выдала новому украинскому лоукост-перевозчику Bees Airline сертификат эксплуатанта, который дает право на полеты.

Об этом сказал представитель avianews.com, сообщает "Украинская правда".

Авиалайнер приступит к перевозкам пассажиров с 18 марта на чартерной линии Киев-Шарм-эль-Шейх, с 19 марта — на линии Киев-Марса-Алам.

Сейчас имеется в Украине ранее летавший в МАУ Boeing 737-800 с регистрацией UR-UBB 2010 года выпуска.

Второй борт — также Boeing 737-800 2010 года выпуска с регистрацией UR-UBA сейчас находится на перекраске в Европе и прибудет в Украину после получения новой ливреи. Эти авиалайнеры имеют максимально возможное число мест — 189.

Предназначение самолётов - работа на чартерных рейсах по заказу туроператоров и выполнение регулярных рейсов.

Базовым аэропортом авиаперевозчика будет "Киев" (Жуляны).

В данный момент, похожую концепцию на украинском рынке применяет авиакомпания SkyUp.