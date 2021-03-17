На Луганщині розпочали роботу п’ять окружних прокуратур

17 марта 2021, 14:00

З 15 березня 2021 року на Луганщині розпочали свою роботу п’ять окружних прокуратур. В оновлених відомствах працюватимуть прокурори місцевих прокуратур, які пройшли атестацію. Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної прокуратури.

Крім того, згідно з переліком та територіальною юрисдикцією окружних прокуратур, визначених наказом Генерального прокурора, чотири окружні прокуратури в системі органів прокуратури Луганської області наразі перебувають на тимчасово окупованій території.

Під час визначення кількості окружних прокуратур та їх територіального розташування у межах області в першу чергу враховувалися результати діяльності органів прокуратури з реалізації передбачених законодавством функцій і повноважень, у тому числі безпосередній зв’язок із судовою системою та ефективна взаємодія з іншими правоохоронними органами, обсяг навантаження на прокурорів, кількість населення адміністративно-територіальних одиниць.

Керівник Луганської обласної прокуратури Микола Прибіга представив колективам Лисичанської, Щастинської та Сватівської окружних прокуратур їхніх керівників.

Наказом очільника обласної прокуратури керівником Лисичанської окружної прокуратури призначено Олександра Онуфрієнка, керівником Щастинської окружної прокуратури – Віктора Бутенка, керівником Сватівської окружної прокуратури – Павла Якушенка.

Микола Прибіга привітав новопризначених керівників та закликав до конструктивної роботи з правоохоронними органами, місцевою владою та громадськістю задля забезпечення дієвої боротьби зі злочинними проявами на визначених територіях.

«Важливо якісно організувати роботу на місцях. Законність в містах та районах – це першооснова діяльності органів прокуратури Луганщини. Суспільство оцінюватиме нашу роботу виключно за її результатами. Сподіваюся, що робота окружних прокуратур буде ефективною, а люди їй довірятимуть», – наголосив керівник обласної прокуратури.