Місцеві громади Луганщини отримали від спрощенців понад 97 млн грн єдиного податку

17 марта 2021, 14:39

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня-лютого 2021 року від спрощенців Луганщини до місцевих бюджетів надійшло 97,4 млн гривень.

У відомстві зазначили, що основна частина надходжень єдиного податку, а це 55,2 млн грн сплачена фізичними особами – підприємцями, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Юридичні особи – платники єдиного податку ІІІ групи перерахували до місцевої скарбниці 8,7 млн грн, сільськогосподарські товаровиробники -33,5 млн гривень.

У порівнянні з показниками січня - лютого 2020-го року надходження єдиного податку збільшились на 8 млн грн або на 8,9 відсотків.

Нагадаємо, всього за січень - лютий 2021року до місцевих бюджетів Луганщини надійшло 631,1 млн грн податків, зборів, інших платежів.

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