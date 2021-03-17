Боевики на Донбассе приведены в высшую степень боевой готовности

17 марта 2021, 09:36

Командование Вооруженных Сил РФ провоцирует усиление напряжения обстановки на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом заявила старший лейтенант Мария Сальник из пресс-центра Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Минобороны, соединения и части первого и второго армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск приведены в высшую степень боевой готовности. Личный состав противника отозван из отпусков, досрочно отправлены в места прохождения службы лица, которые находились на лечении в медицинских учреждениях, осуществляется пополнение боеприпасами передовых подразделений», – сообщила Сальник.

В то же время, по ее словам, среди личного состава боевиков и местного населения распространяются слухи о вероятности начала боевых действий с возможным их перерастанием в полномасштабный военный конфликт.

Датой обострения называется 17-18 марта, когда в Крыму будут проходить мероприятия по случаю очередной годовщины оккупации полуострова с участием в них высшего российского государственного и военного руководства.