За сутки в ОРДЛО зарегистрировали 385 новых случаев коронавируса

17 марта 2021, 17:00

В отдельных районах Луганской области за прошедшие сутки зарегистрировано восемь смертей и 57 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом заявили в так называемом минздраве группировки «ЛНР».

Всего по состоянию на 17 марта формирование признает 3 397случаев инфекции COVID-19. Из них с выздоровлением выписали 2 814 человек, 299 пациентов скончались.

«Минздрав» группировки «ДНР» за сутки зарегистрировал 16 смертей и 328 новых случаев заражения ковидом.

Всего с начала пандемии в «ДНР» признали 27 047 случаев заболевания коронавирусом. Из них 5 535 человек находятся на лечении, 19 368 выписаны, 2 144 пациента скончались.

За сутки выявлено 87 случаев пневмоний, на 5 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 68. Всего на лечении 946 пациентов с пневмониями, из них 464 на кислородной поддержке (+24 за сутки).

Украинская власть не располагает данными о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных территориях Донбасса