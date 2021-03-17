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Общественное мнение
Общество
17 марта 2021, 11:56

Первый человек в Украине получил две дозы COVID-вакцины

Один человек в Украине прошел полный курс вакцинации от COVID-19, получив во вторник вторую прививку. Об этом сообщил Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины Коронавирус инфо.

«9840 человек привиты против COVID-19 за сутки 16 марта 2021 года в Украине, из них вакцинировано одной дозой 9839 человек, завершена вакцинация (2 дозы) одного лица», - говорится в сообщении.

Всего, по данным «Коронавирус инфо», с начала прививочной кампании от COVID-19 привито 71 тыс. 923 человека, из них получили одну дозу 71 тыс. 922, а завершил вакцинацию (получил две дозы) один человек.

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