Апелляционный суд разрешил экстрадицию американца, который воевал на Донбассе

17 марта 2021, 10:02

Апелляционный суд Киева разрешил экстрадицию американца Крейга Лэнга, который воевал на Донбассе в рядах «Правого сектора». Об этом сообщает издание НВ.

15 марта Апелляционный суд отменил свое же решение от 23 февраля из-за якобы новых обстоятельств.

По окончании заседания адвокату Лэнга Дмитрию Моргуну вручили ходатайство об изменении меры пресечения с личного обязательства на содержание под стражей. Прокуратура считает новым обстоятельством отказ миграционной службы рассматривать заявление Крейга Лэнга о предоставлении ему статуса беженца. Этот отказ датирован 11 февраля 2021.

Адвокат Олег Веремеенко не считает отказ миграционной службы новооткрывшимся обстоятельством. «Предмет просмотра – решение об экстрадиции от 28 августа 2020 года. Тогда суд не мог руководствоваться решением миграционной службы от 11 февраля 2021», - сказал он. Также Веремеенко указывает, что решение об экстрадиции не может быть принято, пока не решен вопрос о предоставлении статуса беженца.

В октябре 2020 Печерский районный суд Киева постановил экстрадировать американского военного Крейга Лэнга в США. Защита обжаловала это решение. В Штатах его подозревают в двойном убийстве пожилой пары с целью ограбления во Флориде. По словам адвоката, американец отвергает обвинения.

В октябре 2019 суд в Виннице арестовал американца. В декабре он просил у украинского суда защиты и убежища.

Лэнг – бывший американский военный. Участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане. В Украину впервые попал в 2015-м. Присоединился к «Правому сектору». С добровольцами на фронте он провел больше года. В 2016 году, когда появилась легальная возможность, Лэнг вместе с бойцами «Грузинского легиона» подписал контракт с Вооруженными силами Украины и получил украинский военный билет. Служил на передовой в районе Светлодарской дуги. Через несколько месяцев военный прекратил службу в ВСУ.