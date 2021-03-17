17 марта 2021, 11:12

Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев заболел COVID-19. Положительный тест на коронавирус он получил во время рабочего визита в Японию.

Об этом Гусев сообщил на своей странице в Facebook.

"С 16 марта я, в составе официальной украинской делегации во главе с министром обороны Украины Андреем Тараном, нахожусь в Японии. К сожалению, сегодня уже в Токио я получил положительный тест на COVID-19", - написал он.

Сейчас директор концерна находится в посольстве Украины в Японии на самоизоляции.

"Чувствую себя хорошо. Учитывая разницу во времени, комментарии по этому поводу буду давать уже завтра. Из всех рабочих вопросов остаюсь с командой "Укроборонпрома" на постоянной связи дистанционно", - добавил он.