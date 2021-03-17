Таксист из Рубежного получил тюремный срок за ДТП

17 марта 2021, 13:02

Таксиста, который сбил пешехода в Рубежном и скрылся с места ДТП, приговорили к 5 годам и 6 месяцам за решеткой, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в феврале 2020 года житель Рубежного, работая ночью таксистом и проезжая перекресток, не убедился в отсутствии пешеходов на пешеходном переходе и совершил наезд на мужчину. В результате аварии пешеход получил тяжелые телесные повреждения.

После совершения дорожно-транспортного происшествия обвиняемый скрылся и умышленно оставил потерпевшего в опасности в беспомощном состоянии. По заключению проведенной экспертизы, ДТП произошло по вине водителя такси.

Рубежанский городской суд назначил виновнику ДТП наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с 3-летним сроком лишения права управлять транспортными средствами.