Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
18 марта 2021, 14:00

В Украине появятся центры креативной экономики

В Украине появятся центры креативной экономики. Кабинет министров сегодня утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для их создания.

Об этом сообщает правительственный портал.

"Создание центров креативной экономики позволит повысить инвестиционную привлекательность региона и будет способствовать развитию бизнеса в креативном секторе экономики", - отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Указано, что центры будут стимулировать повышение экономической активности в регионах, культивировать smart-предпринимательство и способствовать снижению безработицы и эмиграции молодежи.

Они будут включать создание лабораторий, ІТ-школы, микропроизводство, креативные пространства для обучения и коворкинга.

"В государственном бюджете на 2021 год на создание Центров предусмотрено более 110 млн гривен. Средства будут направлены, в частности на строительство (новое, реконструкция или капитальный ремонт) зданий, в которых будут создаваться центры креативной экономики, а также на изготовление проектной документации", - информируют в Кабмине.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: