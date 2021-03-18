18 марта 2021, 14:00 В Украине появятся центры креативной экономики В Украине появятся центры креативной экономики. Кабинет министров сегодня утвердил порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для их создания. Об этом сообщает правительственный портал. "Создание центров креативной экономики позволит повысить инвестиционную привлекательность региона и будет способствовать развитию бизнеса в креативном секторе экономики", - отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Указано, что центры будут стимулировать повышение экономической активности в регионах, культивировать smart-предпринимательство и способствовать снижению безработицы и эмиграции молодежи. Они будут включать создание лабораторий, ІТ-школы, микропроизводство, креативные пространства для обучения и коворкинга. "В государственном бюджете на 2021 год на создание Центров предусмотрено более 110 млн гривен. Средства будут направлены, в частности на строительство (новое, реконструкция или капитальный ремонт) зданий, в которых будут создаваться центры креативной экономики, а также на изготовление проектной документации", - информируют в Кабмине. Твитнуть Загрузка... Загрузка...